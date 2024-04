Una croce di cartone e otto cartucce di fucile calibro 12 sono state rinvenute nei pressi della porta dello studio medico della moglie del sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, che si trova attiguo all’abitazione della famiglia del primo cittadino in via Cangiamila. Castellino è stato interrogato dai carabinieri. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini, per provare a risalire ai responsabili dell’inquietante messaggio intimidatorio.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subìto informata, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, attualmente a carico di ignoti. Comunicazione è stata data al sostituto procuratore di turno, alla prefettura e alla questura di Agrigento. La croce di cartone e le cartucce sono state sequestrate e già portate in laboratorio per le analisi, finalizzate alla ricerca di ogni utile elemento, che possa portare all’identificazione degli esecutori materiali del bruttissimo gesto intimidatorio.