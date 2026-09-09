Crisi Sodano-Controcorrente, il PD prova a ricucire: «Fiducia nel sindaco, abbassare i toni»
Il Partito Democratico di Agrigento prova a ricucire lo strappo tra Michele Sodano e Controcorrente e conferma la propria fiducia nell’esperienza amministrativa guidata dal sindaco.
Dopo le tensioni esplose nelle ultime ore, il PD interviene chiedendo «responsabilità e senso delle istituzioni» e invitando le parti a riportare il confronto nelle sedi politiche, evitando la «spettacolarizzazione delle divergenze».
Pur precisando di non voler entrare nelle dinamiche interne di Controcorrente, i democratici sottolineano che la crisi assume inevitabilmente una dimensione cittadina, considerato il ruolo determinante avuto dal movimento di Ismaele La Vardera nella candidatura di Sodano e nella costruzione della coalizione che oggi governa Agrigento.
«Il Partito Democratico continua a credere nell’esperienza amministrativa guidata dal sindaco Michele Sodano e, soprattutto, nelle ragioni politiche che ne hanno determinato la nascita», si legge nella nota.
Per il PD deve essere salvaguardato soprattutto il mandato di cambiamento espresso dagli elettori, considerato più importante «degli equilibri tra singole forze o delle vicende interne ai partiti».
Da qui l’appello alla ricomposizione: «Abbassare i toni», evitare lo scontro pubblico e privilegiare il dialogo, affinché l’amministrazione possa tornare a concentrarsi sulle questioni della città.
Una posizione che, di fatto, rappresenta un sostegno politico netto a Sodano nel momento più delicato dall’inizio della sua amministrazione.
Fiducia al sindaco è stata espressa anche da Italia dei Valori, rappresentata in Giunta dall’assessora Roberta Lala. Un altro segnale che, mentre si consuma lo scontro con Controcorrente, le altre componenti della maggioranza sembrano orientate a fare quadrato attorno al primo cittadino.
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