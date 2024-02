Nuove regole minacciano i grandi concerti in Sicilia: la crisi della Stagione 2024

Dopo i grandi concerti musicali nella Valle dei templi, la Stagione 2024 potrebbe invece rivelarsi molto “povera” di quegli eventi, cui eravamo abituati. Con il recepimento, da parte della Regione Siciliana, del Decreto ministeriale dell’Aprile 2023, che regolarizza e aggiorna, al rialzo, i canoni per la concessione delle aree di pertinenza dei Beni Culturali, per eventi e manifestazioni, di colpo si è bloccato il business dei mega-concerti con tutta la filiera dell’indotto che ne deriva. Questo in tutta Italia e non solo in Sicilia. Le aree archeologiche di Taormina, Siracusa, Selinunte e Agrigento, secondo il Decreto ministeriale fatto proprio dalla Regione, andranno concesse solo dietro pagamento, per ogni singolo spettacolo, di decine e decine di migliaia di euro: cifre considerate proibitive da parte degli organizzatori che vedrebbero in questo modo sfumare i loro ricavi e di conseguenza i margini di guadagno. Anche ad Agrigento la situazione non cambia.

“Da tempo abbiamo chiesto, come ogni anno, la concessione dell’area di Piano San Gregorio – spiega Enzo Bellavia, della “Fondazione Teatro Valle dei Templi” – ma finora senza risposta da parte dell’Ente Parco, proprio in virtù della grande incertezza che regna. Sarebbe un peccato, dopo tutti questi anni in cui nella Valle sono stati prodotti grandi concerti con migliaia e migliaia di spettatori, dover rinunciare all’organizzazione degli spettacoli e alla contestuale promozione del sito. Quest’anno abbiamo una serie di contatti, già in fase avanzata, per ospitare ad Agrigento, tappe dei tour ad esempio di Claudio Baglioni e di Renato Zero, ma se non abbiamo l’area, dovremo rinunciare”.

Idem anche per il Cartellone del teatro greco di Taormina che in altri anni invece, di questi tempi presentava già l’offerta pubblicitaria per un nutrito gruppo di concerti-evento. Attualmente in Sicilia sono stati programmati concerti, solamente in determinate grandi aree, atte ad ospitare eventi di questo tipo, come il Velodromo di Palermo o Villa Bellini a Catania. E ad Agrigento? “Nel nostro territorio, al di fuori delle aree di pertinenza dei Beni Culturali, non esistono o non sono disponibili, spazi di una certa ampiezza, idonei ad ospitare grandi eventi per i quali la normativa in vigore è molto restrittiva”.

La problematica relativa all’adeguamento dei canoni di concessione delle aree archeologiche per i grandi eventi, è stata affrontata di recente a Sanremo, alla presenza del Sottosegretario alla Cultura, Giancarlo Mazzi, da parte di “Assomusica”, l’associazione che raggruppa i produttori di concerti, di cui Enzo Bellavia è referente locale.

“A livello ministeriale c’è l’impegno a rivedere le linee guida del Decreto – ha concluso Bellavia – ma i tempi stringono e si corre il rischio di avere una Stagione senza più i grandi concerti e questo, in vista di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura”, sarebbe davvero penalizzante”.

LORENZO ROSSO