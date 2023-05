Cresce l’attesa per il concerto di James Senese al teatro Pirandello

Cresce l’attesa per il concerto di James Senese, organizzazione esterna, che sarà ospitato dal t eatro Pirandello di Agrigento. Il sassofonista partenopeo sarà sul palco della massima istituzione teatrale agrigentina il prossimo 18 maggio, alle 21. James Senese ha recentemente festeggiato anche alla Valle dei Templi, in occasione di FestiValle, i propri cinquant’anni di carriera sui palchi di tutta Italia, regalandosi e regalando al suo pubblico l’energia e la rabbia del suo sax e della sua voce. Mamma napoletana e papà afroamericano, James Senese è cresciuto nel dopoguerra ai confini della città di Napoli, che da aperta campagna ha visto mano a mano trasformarsi in una vera e propria periferia: “Sono di famiglia modesta – ha affermato – per non dire povera. Suonando decisi che avrei voluto parlare degli ultimi, di quelli che non ce la fanno, di quella parte di popolo che vive a testa bassa per portare a casa la pagnotta; ma avrei anche voluto parlare di amore e rispetto per le persone. Poi un giorno ho scoperto lo strumento che ha cambiato per sempre la mia vita, il sassofono”. Le sue esperienze artistiche hanno attraversato cinquant’anni di musica e cultura italiana; dagli Showmen a Napoli Centrale, al legame prima di amicizia e poi di lavoro con il grande Pino Daniele, il sassofonista italiano classe 1945 ha sempre cercato la “sua” strada per esprimere sentimenti e inquietudini, senza mai tirarsi indietro. I suoi concerti, che registrano sempre il tutto esaurito, sono presi d’assalto da un pubblico che unisce padri e figli in un rito che trascende il semplice concerto. JAMES SENESE va visto dal vivo, con i suoi settantotto anni che sul palco diventano venti. La sua musica è una dirompente miscela di “negritudine“ che unisce stilemi jazz, funk, afro con la radice musicale partenopea. Biglietti disponibili sul sito della Fondazione Teatro Pirandello sezione biglietteria online.

Con l’occasione si ricorda che il prossimo 13 maggio alle 20:30, si terrà “ Pi nu perdiri lu cuntu” , Ibla “canta” Rosa Balistreri al teatro Pirandello. Una voce che avvolge, coinvolge e incanta.