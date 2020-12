Cresce la richiesta di panettone artigianale da regalare (e mangiare) a Natale

Cresce il mercato del panettone artigianale rispetto a quello industriale con una proposta artigianale che arriva a coprire il 52% del valore del comparto attestandosi a 109 milioni di euro rispetto all’industriale (100,4 milioni, 48%). E’ quanto emerge dalla ricerca “Il mercato del panettone in Italia: l’evoluzione nei consumi, l’analisi delle ragioni alla base delle scelte dei nuovi acquirenti e i canali di vendita del dolce iconico italiano”. L’indagine e’ stata realizzata da CsmBakery Solutions con il contributo di Nielsen. Con lo studio viene registrato, sulla base della scorsa campagna di Natale, un mercato del panettone flat da 26,1 mila tonnellate e 209 milioni di euro. Il report mette in evidenza che il mercato artigianale a superare il valore economico di quello industriale con 4,9 milioni di prodotti venduti. Lo scontrino medio e’ stato di 26 euro con un calo della spesa di circa 2,3 euro per l’atto d’acquisto. Sono invece 120mila le famiglie che per la prima volta hanno scelto di acquistare un panettone artigianale e fra i nuovi acquirenti la fascia piu’ rilevante e’ quella compresa tra i 25 e i 34 anni, residente nel centro Italia. Ragion per cui ormai le pasticcerie del territorio agrigentino si sono adeguate al mercato. Se prima sotto le feste di Natale erano soprattutto cassate siciliane e cannoli ad essere spedite fuori la Sicilia, adesso in molti si sono organizzati per la spedizione di panettoni artigianali. Il panettone più gettonato ed identificativo del territorio agrigentino resta quello con farcita al pistacchio. Nell’agrigentino è una vera corsa a chi lo produce con le migliori personalizzazioni. Tutti ovviamente puntano su pistacchi del territorio, il più richiesto è il pistacchio di Raffadali, un vero e proprio oro verde. La farcita rigorosamente personalizzata e le ricette subiscono varianti a secondo delle pasticcerie. E’ il caso della pasticceria Elisir di via Roma a Porto Empedocle. Qui gli acquirenti possono trovare una varietà di panettoni farciti artigianalmente. Particolarmente apprezzato il panettone con un cuore morbido ripieno con crema di nocciole e un esplosione esterna di nocciole intere tostate. Particolarissimo anche il “gocce di cioccolato purissimo fondente, farcito con gianduia. La pasticceria Elisir è organizzata per le spedizioni in tutta Italia, basta commissionare il panettone e richiedere la spedizione. Ovviamente il Caffè Elisir vende panettoni al dettaglio. Tantissime le richieste e le ordinazioni in questo particolare Natale 2020.