Covid, un morto e 438 nuovi casi. Gli attuali positivi ad Agrigento sono1.897

C’è una nuova vittima per Covid in provincia di Agrigento, a San Giovanni Gemini, e accertati altri 438 nuovi casi positivi, a fronte di 2.093 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 49.056 (1 marzo 2020 – 11 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 36.856. Gli attuali positivi salgono a 11.752, di cui 11.687 in isolamento domiciliare, e 65 ricoverati in ospedale. Salgono a 9 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 6 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 30 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 25 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare. Complessivamente 448 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 253.976 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del’11 febbraio 2022 sono 1.897.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del’11 febbraio: Agrigento 6.209 (1.897 attuali contagiati, 4.281 guariti e 31 deceduti); Alessandria della Rocca 253 (49 attuali contagiati, 203 guariti e 1 deceduto); Aragona 713 (213 attuali contagiati, 494 guariti e 6 deceduti); Bivona 203 (35 attuali contagiati, 167 guariti e 1 deceduto); Burgio 218 (36 attuali contagiati, 181 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 218 (25 attuali contagiati, 190 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 364 (54 attuali contagiati, 304 guariti, e 6 deceduti); Camastra 260 (51 attuali contagiati, 204 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 851 (349 attuali contagiati, 500 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.253 (352 attuali contagiati, 883 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 4.877 (1.156 attuali contagiati, 3.671 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 784 (208 attuali contagiati, 570 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 417 (100 attuali contagiati, 311 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 425 (52 attuali contagiati, 370 guariti e 3 deceduti); Cianciana 273 (33 attuali contagiati, 234 guariti e 6 deceduti); Comitini 120 (16 attuali contagiati, e 104 guariti); Favara 4.442 (871 attuali contagiati, 3.543 guariti e 28 deceduti); Grotte 541 (150 attuali contagiati, 388 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 155 (37 attuali contagiati, 117 guariti e 1 deceduto); Licata 4.354 (1.113 attuali contagiati, 3.207 guariti, 34 deceduti); Lucca Sicula 151 (8 attuali contagiati, 142 guariti, 1 deceduto); Menfi 872 (197 attuali contagiati, 664 guariti e 11 deceduti); Montallegro 239 ( 6 attuali contagiati, 227 guariti e 6 deceduti); Montevago 176 (32 attuali contagiati, 142 guariti e 2 deceduti); Naro 795 (208 attuali contagiati, 575 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.414 (869 attuali contagiati, 2.517 guariti e 28 deceduti); Porto Empedocle 1.895 (434 attuali contagiati, 1.446 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 854 (171 attuali contagiati, 677 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.559 (471 attuali contagiati, 1.070 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.539 (480 attuali contagiati, 1.048 guariti, 11 deceduti); Realmonte 501 (101 attuali contagiati, 396 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.645 (188 attuali contagiati, 2.430 guariti e 27 deceduti); Sambuca di Sicilia 454 (26 attuali contagiati, 401 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 218 (43 attuali contagiati, 167 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.009 (469 attuali contagiati, 535 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 96 (20 attuali contagiati, e 76 guariti); Santa Elisabetta 161 (52 attuali contagiati, 108 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 653 (107 attuali contagiati, 536 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 355 (72 attuali contagiati, 280 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.271 (830 attuali contagiati, 2.406 guariti e 35 deceduti); Siculiana 654 (99 attuali contagiati, 549 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 101 (15 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto).

Sono 61 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.