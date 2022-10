Covid, scatta la quinta dose del vaccino

Scatta anche in Sicilia la quinta dose di vaccino anti-Covid con i nuovi farmaci efficaci contro le varianti Omicron. Il Ministero alla Salute ha emanato una circolare, che autorizza il nuovo richiamo per over 80, ospiti delle residenze sanitarie assistite, e over 60 fragili che abbiano ricevuto la quarta dose, o siano guariti dall’infezione da almeno tre mesi, per rafforzare la protezione dalle forme gravi di malattia in vista dell’inverno. Nell’Isola, dove è in corso la risalita dei casi, si parte subito. La quinta dose sarà eseguita nei cinquanta centri vaccinali.