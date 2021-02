Covid: Razza, ricoveri sotto mille segnale incoraggiante

“Oggi, dopo settimane difficilissime, il dato dei ricoveri Covid in Sicilia scende sotto le mille unita’. Per carita’, nulla da festeggiare, ma e’ un segnale certamente molto incoraggiante”. Lo scrive sulla propria pagina Facebook, l’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza. “Sappiamo che i comportamenti individuali producono effetti nella gestione della pandemia, per questo, a costo di essere noiosamente ripetitivo – prosegue Razza – faccio appello alla responsabilita’ di ciascuno affinche’ non vengano vanificati gli sforzi ed i sacrifici che tutti abbiamo fatto”. (ANSA).