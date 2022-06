Covid, Omicron 5 dilaga in Sicilia: positivo anche il sindaco di Agrigento

Trainata da Omicron 5 una nuova ondata Covid sta facendo lievitare il numero dei contagi in tutta Italia, così come in Sicilia. Cresce il numero dei positivi . A farne le spese anche il sindaco Agrigento Francesco Miccichè:

“Purtroppo sono risultato positivo al Covid-19.Ho appena fatto un tampone rapido dopo aver avvertito una forte cefalea e il rialzo della temperatura corporea.

Da domani lavorerò da casa.

Colgo l’occasione per raccomandare massima precauzione.

A presto!” A renderlo noto è stato lo stesso sindaco Francesco Miccichè.