Covid, nessun nuovo caso ad Agrigento. Il sindaco: “la situazione migliora ma non facciamo sciocchezze”.

Non si registra nessun nuovo caso Covid ad Agrigento e ci sono due nuovi guariti. “Due notizie positive nello stesso giorno – dice il sindaco Franco Micciché- e che fanno ben sperare solo se non ci facciamo prendere dalla insensata voglia di ignorare le precauzioni e di far ritornare a salire la curva dei contagi. Non bisogna sottovalutare il dato che i positivi totali sono ancora tanti, ben 95. Di questi cinque sono ricoverati in ospedale (4 in degenza ordinaria e uno in terapia intensiva). Uno è in Hotel Covid , mentre 89 sono in trattamento domiciliare. Inoltre sono giornate particolarmente delicate. Oggi anche le scuole superiori sono tornate in presenza e la prossima settimana la Sicilia dovrebbe ritornare zona Gialla. In pratica la situazione migliora, ma solo se non facciamo sciocchezze”.