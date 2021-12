Covid, Musumeci: “Evitare che a Capodanno si faccia l’errore dello scorso anno”

“Dobbiamo evitare che a Capodanno si faccia l’errore dello scorso anno e che poi ci ha costretti a restare in zona rossa per oltre un mese. Serve prudenza, mai come in questo caso”. E’ l’appello che il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha lanciato oggi a margine del tradizionale incontro di fine anno con i giornalisti. “Siamo convinti non di restare in zona bianca, perché nessuna regione in Italia lo sarà purtroppo, ma di potere contenere la diffusione del virus – ha continuato – e tutti i problemi che questa comporterebbe cominciando dalla chiusura delle attività economiche: non ce lo possiamo permettere”.