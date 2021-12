Covid. L’invito del commissario del Libero consorzio: “Vaccinatevi”

Il commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Agrigento , Vincenzo Raffo, invita tutti i cittadini della provincia “ad immunizzarsi dal Covid-19- scrive- per il bene individuale e collettivo.

Con l’arrivo della stagione invernale appare quanto mai opportuno proteggersi dal

Covid-19 utilizzando il vaccino fornito gratuitamente dallo Stato, unico strumento in grado di impedire il diffondersi delle forme gravi della pandemia. L’aumento dei casi di contagio in questi ultimi mesi -continua Raffo- dovrebbe convincere i molti cittadini che ancora non hanno provveduto ad iniziare il ciclo vaccinale. Un invito va, anche, rivolto a coloro che hanno maturato il periodo per la somministrazione della terza dose per diminuire il rischio di gravi complicazioni. Per il Commissario Straordinario Raffo “è un obbligo morale assicurare a tutti cure adeguate, specialmente a coloro che sono affetti da altre patologie che richiedono l’utilizzo delle terapie intensive.

Un ulteriore peggioramento della situazione sanitaria e la chiusura o il blocco delle

attività imprenditoriali comporterebbe gravi ripercussioni anche sulla tenuta del tessuto

economico e sociale della nostra provincia. Grazie al senso civico della stragrande maggioranza della popolazione in età vaccinale abbiamo potuto riassaporare momenti di convivialità e di aggregazione e svolgere una socialità quasi normale, oltre a consentire la totale riapertura delle attività commerciali. Sarebbe una sciagura, proprio ora che la ripresa dell’economia si sta consolidando, tornare a limitare la libera circolazione delle persone. Rivolgo quindi un accorato appello a tutti coloro che non si sono ancora recati nei centri vaccinali della provincia per immunizzarsi al più presto affinché tutti possiamo trascorre le festività natalizie in un clima di sicurezza e serenità”.