Covid, la scia dei morti si allunga ed anche la polemica sulla Dad nelle scuole

Alla fine lo spettro della dad si è materializzato. Anche per il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha prevalso la linea della prudenza e il tanto atteso ritorno in classe dopo le vacanze natalizie nel capoluogo slitta a dopo il 24 gennaio. Fino a quel punto le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del capoluogo saranno svolte con modalità a distanza. Restano chiuse le materne. Lo ha deciso, nonostante il parere del Tar, il sindaco Micciché con una ordinanza dopo aver esaminato i dati covid dell’Asp del 13 gennaio che segnano 1.509 soggetti positivi in trattamento in città. Sono stati giorni difficili per il mondo scolastico. Ad alimentare dubbi e polemiche sul rientro in classe il parere del Tar di Palermo che ha accolto l’istanza cautelare presentata contro i provvedimenti firmati dai sindaci di Palermo, Agrigento e Messina, che prevedevano la sospensione dal 13 al 16 gennaio. Il Tar ha evidenziato che la competenza appartiene allo Stato, trattandosi di “profilassi internazionale”. “La decisione è stata adottata in considerazione del fatto che Agrigento è in zona arancione – spiega Miccichè – e a tal proposito condivido il contenuto della circolare diramata dall’Assessorato regionale alla Salute, che all’articolo 2, precisa: in presenza di focolai di straordinaria criticità epidemiologica, purché in vigenza di preventiva classificazione delle aree interessate in zona arancione o rossa, il sindaco potrà disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza e lo svolgimento delle stesse con modalità a distanza a condizione vincolante di conforme parere tecnico-sanitario dell’Asp territorialmente competente e per un periodo non superiore ai 10 giorni”. Ed i dati in provincia non sono certo rassicuranti. Nelle ultime 24 ore nell’agrigentino altri 4 morti per Covid: 2 a Licata, uno a Raffadali, e uno a Sciacca. Si registrano 940 nuovi casi, a fronte di 3.123 tamponi processati. Anche i sindaci di Favara, che ha già annunciato la sospensione dell’attività didattica dal 17 al 26 gennaio, e quello di Grotte, al momento in attesa del parere dell’azienda sanitaria provinciale, si son o rivolti all’Asp per avere indicazioni sulla riapertura delle scuole in presenza. Una linea più cauta seguono invece i sindaci di Siculiana e di Raffadali, che si rifanno alla decisione del Tar. Attesa per le decisioni di Porto Empedocle. Mentre a Santo Stefano di Quisquina Francesco Cacciatore, ha firmato un’ordinanza comunale che impone la dad dal 17 al 22 22 gennaio.