Covid in Sicilia, sale ancora il dato dei nuovi contagi: quasi 2500

Crescono i contagi in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore registrati 2.446 nuovi casi di Covid19, su 48.351 tamponi processati, con un aumento di trecento nuovi positivi rispetto a ieri. Sale anche il tasso di positività, che passa dal 4,9 di ieri, al 5,5%, ma l’Isola è ancora all’ottavo posto per contagi giornalieri. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di sabato 25 dicembre.

Sul fronte ospedaliero sono 673 ricoverati, con 9 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 76, 3 casi in più rispetto a ieri. Tredici le vittime. I nuovi casi nelle singole province: Palermo 489, Catania 702, Messina 388, Siracusa 202, Ragusa 120, Trapani 187, Caltanissetta 61, Agrigento 174, Enna, 123.