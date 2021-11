Covid in Sicilia, la curva in lieve flessione: 327 nuovi casi

Sono stati 327 i nuovi casi positivi di Covid-19, registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 546), su 20.752 tamponi processati, con un tasso di positiva che passa però dal 2,36% di ieri all’1,57% di oggi. Tre le vittime, e il totale sale così a quota 7.088. Emerge dal bollettino giornaliero diffuso dal Ministero della Salute di sabato 13 novembre.

Gli attuali positivi nell’isola sono 9.006. I ricoverati sono 370 (ieri erano 358), ma in terapia intensiva restano 50 pazienti (come ieri) mentre in area medica i ricoverati con sintomi sono 320. I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 38, Catania: 118, Messina: 21, Siracusa: 49, Trapani: 36, Ragusa: 17, Caltanissetta: 21, Agrigento: 24, Enna: 3.