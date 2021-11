Covid in Sicilia, la curva del contagio torna a salire: 504 nuovi casi

Sono 504 (ieri erano 416) i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, in Sicilia, su 33.166 tamponi processati, con 11 morti, e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 7.060. Il tasso di positività comunque scende all’1,51%, contro il 2,56% di ieri. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di martedì 9 novembre.

In ospedale si trovano ricoverate complessivamente 394 persone (ieri erano 379), delle quali 346 in area medica e 48 in terapia intensiva. il tasso di positività scende infatti all’1,51% contro il 2,56% di ieri.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 110, Catania: 110, Messina: 134, Siracusa: 35, Trapani: 43, Ragusa: 7, Caltanissetta: 17, Agrigento: 35, Enna: 13.