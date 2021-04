Covid in Sicilia, ancora in aumento i positivi: 1.542 nuovi casi e 33 vittime

Non si arresta l’incremento di contagi da Covid -19, in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, sono stati registrati ben 1.542 nuovi casi, più 158 rispetto a ieri, a fronte di 29.503 tamponi effettuati. I morti sono stati 33. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, mercoledì 14 aprile.

I nuovi casi così suddivisi per le nove province siciliane: Palermo 566, Catania 343, Agrigento 128, Messina 127, Siracusa 105, Trapani 104, Caltanissetta 79, Ragusa 58 ed Enna 32.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 24.132, di cui 1.230 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (più 16 rispetto a ieri), e altri 185 pazienti in terapia intensiva (più 9 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 22.717. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 190.523. I guariti sono complessivamente 161.290, mentre il numero delle vittime sale a 5.101.