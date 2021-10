Covid in Sicilia, 264 nuovi casi e 13 vittime. Ricoveri stabili

Il contagio da Covid-19 resta stabile in Sicilia, così come i ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 264 nuovi casi, a fronte di 19.282 tamponi processati, e il tasso di positività passa dal 2,37% di ieri, al 1,36% di oggi. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute di martedì 19 ottobre. I morti sono stati 13 e le vittime siciliane del virus sono arrivate a 6.955.

In area medica sono ricoverate 255 persone (ieri 254), mentre altre 48 sono in terapia intensiva (ieri erano 43). La Sicilia è al quarto posto tra le regioni per casi giornalieri. I nuovi casi nelle nove province siciliane: 14 a Palermo, 118 a Catania, 38 a Messina, 34 a Siracusa, 5 a Ragusa, 16 a Trapani, 10 a Caltanissetta, 12 ad Agrigento, e 17 a Enna.