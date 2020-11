COVID. IN SICILIA 1.707 NUOVI CASI CON 10.217 TAMPONI PROCESSATI

Continua a salire il numero giornaliero dei nuovi contagi da coronavirus in Sicilia. Il report del ministero della Salute fissa per l’isola un nuovo record: 1.707 nuovi casi tra ieri e oggi, scoperti grazie anche a un aumento del numero medio dei tamponi che nelle ultime 24 ore sono stati 10.217. Tra ieri e oggi ci sono stati anche 35 morti e 300 guarigioni sull’Isola che conta al momento 26.286 positivi. I ricoverati in via ordinaria sono 1.450, 59 piu’ di ieri. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva e sub intensiva, passati dai 205 di ieri ai 210 di oggi. Catania e Palermo le province con gli incrementi di casi piu’ consistenti: 589 e 444 nelle ultime 24 ore.