Agrigento, focolaio di Covid: chiude il comando dei vigili urbani. Tredici i contagiati – Un focolaio di Covid si è verificato al comando della polizia locale di Agrigento. Negli ultimi giorni 13 agenti sono risultati contagiati dal Coronavirus: altri sono a casa in quarantena fiduciaria. Il comandante Gaetano Di Giovanni ha predisposto per lunedì la chiusura degli uffici del comando di Villaseta per sanificazione. Sono in corso i protocolli, da parte dei vertici della polizia locale e dalle autorità sanitarie, per limitare il propagarsi del virus. Una vera “iattura” per un settore del Municipio già ampiamente sotto organico.