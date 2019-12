COSE DI…….…..CASA NOSTRA

PREMESSA

mettetevi comodi e leggete queste (non) poche righe senza i preconcetti:

«io lo amo e non mi interessa altro»,

«io lo odio e non mi interessa altro»

e, infine, diteci voi se hanno senso oppure no.

ED ANCORA

Ciascuno faccia propria la massima (Lavoisier):

“….non condivido la tua idea ma darei la vita

affinché tu possa esprimerla liberamente….”.

FINE DELLA PREMESSA

Il lamento è noto essere un atteggiamento tutto italiano, specie quando riguarda la mancata messa a termine delle opere pubbliche. Da settimane in tutta la cronaca italiana imperversano notizie sull’emergenza maltempo e sul mancato intervento alle opere pubbliche. Fra tutti il Mose e i ponti della Liguria.

Sì perché se c’è una cosa che proprio piace a noi italiani “è piangere sul latte versato” o – concedetemi questa doverosa discrasia – sulla “tragedia” versata.

Battaglie ideologiche e non solo per tanti di quegli italiani che si chiedono dove sono finiti i 5 mlrd investiti per il Mose o dove i tanti altri investiti per la messa in sicurezza degli edifici e degli impianti idrogeologici.

Se guardiamo a casa nostra, di incompiuto c’è molto. Che non è il Mose, ma che in comune con le emergenze “made in italy” ha il nome del suo costruttore. L’ingegnere Morandi. Parliamo di lui, avete capito. Del ““viadotto Morandi”.

Il viadotto costruito negli anni 70 e chiuso nel 2015 per problemi di cedimento strutturale, immediatamente e successivamente (non a caso) i fatti dell’omonimo ponte di Genova, torna ancor oggi in auge. Torna in auge, proprio perché la cittadinanza preoccupata si è tornata a chiedere che fine abbiano fatto i tanto promessi interventi alle strade del territorio.

Lo scorso 22 novembre, proprio il viceministro nisseno Cancelleri, in visita ad Agrigento insieme ai vertici Anas e la ravennate CMC, ha fatto il punto sulla situazione ponti e strade dell’agrigentino, rassicurandoci che entro novembre 2020 la cittadinanza potrà percorrere con prudenza uno dei viadotti.

Ma cerchiamo adesso di fare (se possibile) – senza pregiudizi e/o tesi precostituite, o peggio ancora, preconcette (il classico ….”a prescindere” !!!) – un punto della situazione analizzando le ragioni dei Sì o del No, e vediamo di farlo cercando di “non guardare ….. il classico dito che, invece, ….. indica la Luna” !!!!!!!!

Partiamo dalla storia: il Viadotto Morandi (SS 115 quater) viene progettato nel 1970 dall’Ingegner Morandi, noto estimatore dell’architettura in cemento armato, che proprio in quegli anni realizza anche il famoso (e crollato nell’agosto 2018) “Polcevera” a Genova.

Il progetto di Morandi giunse sui tavoli del Comune a seguito della “Frana di Agrigento” del 19/07/1966. L’idea era, per gli addetti ai lavori, di non emarginare e ghettizzare il nuovo, erigendo, il quartiere di Villaseta in cui furono “deportati” gli agrigentini evacuati da interi quartieri occidentali della Città (Addolorata, Rabato, Rabatello) devastati dal fenomeno franoso.

Il viadotto Akragas, così anche detto, realizzato in un decennio (1960-1970) con i suoi 2.300 m connette, con valori di pendenza minimi, (in non più di 1/2 minuti e nel pieno rispetto del Codice della Strada) la Città alla zona di Villaseta tramite due distinti viadotti da Villaseta a Contrada Pezzino (Akragas I, 1.400 m circa) e da Contrada Pezzino alla zona Stadio Esseneto (Akragas II, 900 m circa).

In Contrada Pezzino, tra i due Viadotti, un articolato svincolo consente – da Villaseta (e viceversa) – di indirizzarsi verso la parte sud occidentale (Vie Dante/XXV Aprile/Imera/Quadrivio Spinasanta) o verso la parte sud orientale (Vie Manzoni/Petrarca/Esseneto/La Malfa/Crispi) della Città.

Eppure:

Qual era all’epoca l’esigenza di realizzare una nuova infrastruttura? Poteva l’esistente (anni 60/70) rete viaria assolvere al collegamento efficace, efficiente, rapido, in sicurezza verso il nuovo quartiere di Villaseta?

Evidentemente la S.S. 640 (raggiungibile dopo avere attraversato il cuore della Valle dei Templi con la Passeggiata archeologica e/o con la Panoramica dei templi), la “storica” S.S. 115 (Porta Aurea con attraversamento, anch’essa dei Templi, del Fiume Drago e di un passaggio a livello in prossimità del Tempio di Vulcano) e la tortuosa e ripida S.P. Fondacazzo-Borsellino (altro attraversamento di passaggio a livello e tracciato – ai margini di una acclarata e conclamata zona R4 – ad alto rischio idrogeologico) non offrivano allora – e tuttora non offrono – queste garanzie.

Negli anni ’80 nasce con PEEP (condominiale e pubblica) il vicino quartiere di Monserrato, servito anch’esso dal Morandi con le medesime finalità di collegamento rapido con la Città.

Sorge anche, nel frattempo, a Villaseta la Piscina Comunale, un mai completato Campo di Baseball/Calcio e il Campus di Atletica (ora in pressoché totale, colpevole, abbandono.

A Villaseta da anni esiste la nuova Caserma dei VV FF spostatasi dalla storica sede del Viale della Vittoria per motivi legati al traffico da evitare nelle situazioni di emergenza.

Spostamenti e trasferimenti di sedi che hanno ridefinito la viabilità del cittadino di Agrigento che attraversa oggi la zona della valle dei templi intasando il traffico e sfrutta le residuali vie alternative per afferrare il minuto.

RISCHI LOGISTICI

Viene da chiedersi quindi se chi risiede a Villaseta, Monserrato, Porto Empedocle e zone più orientali è, forse ….. figlio di un Dio minore …. per il maggiore tempo dovuto (…. anche pochi “secondi” ….). Pensate nel caso di richiesta sanitaria urgente e ricovero in Ospedale?

A cavallo del Millennio nei pressi di Villaseta, non a caso, sorge pure il “Centro Commerciale Valle dei Templi” (raggiungibile in una manciata di minuti) con assunzione di oltre 800 addetti ai vari Negozi che vi sono ospitati.

L’espansione turistica via via crescente in questi ultimi decenni della costa occidentale della Provincia (P. Empedocle, Realmonte, Scala dei Turchi, Pergole, Giallonardo, Bovo Marina, Torre Salsa, Siculiana, Ribera col famoso Resort Rocco Forte, Sciacca con Torre Macauda, gli Alberghi della ormai estinta società a carattere anche pubblico Abano-Sciacca e altri lussuosi Resort pluristellati, Porto Palo di Menfi, ancora una volta “bandiera Blu”, ecc.) viene favorita dal collegamento Morandi (senza intasare né la S.S. 115, dalla rotonda di Porta Aurea dopo la zona Templi e attraversamento di passaggio a livello), né la S.P. Fondacazzo, tortuosa e con passaggio a livello, nè la S.S. 640 “archeologica” (quella che, dalla rotonda S. Pietro a P. Empedocle, non ha beneficiato – dagli anni ’60 in cui fu realizzata – dell’ammodernamento stradale in corso da oltre un decennio, rimanendo carreggiata a due corsie di marcia nei due sensi).

Ed ancora il Morandi di Agrigento assolve al compito di rapido ingresso/uscita Agrigento-zona occidentale della Provincia e della Regione (Selinunte, Mazara, Marsala, Trapani, Aeroporto Birgi, Aeroporto Falcone Borsellino, Palermo, ecc.).

La realizzazione del Viadotto Morandi ha innescato, ciclicamente, grida e lamenti da parte di associazioni ambientaliste e intellettuali in ordine alla asserita “devastazione” di una Necropoli (Pezzino) interessata dal tracciato stradale e, in genere da una asserita “ferita/sfregio” al sacro paesaggio della valle archeologica e del suo successivo, costituito, Parco chiedendo dunque di “ripristinare” l’intonsa bellezza dei luoghi “al paesaggio dell’800”.

Peccato, però, che – propedeuticamente alla costruzione del Morandi – la Soprintendenza rilasciò il previsto e necessario N.O. con la definizione della Necrolopoli Pezzino “di non rilevante interesse archeologico” (in quanto i reperti ivi contenuti erano già stati prelevati, catalogati e trasferiti in Museo).

RISCHI SOCIO-AMBIENTALI

Discorso a parte merita il preteso “sfregio” paesaggistico-ambientale e nel particolare quello di uno dei due Viadotti che costituiscono il Morandi: l’Akragas I che connette Villaseta alla zona Necropoli Pezzino, già perché per l’altro Viadotto (s’intende l’Akragas II che dalla zona Necropoli si collega alla zona Stadio) si glissa e i discorsi sul paesaggio-ambiente vengono contingentemente sfumati e obliterati dal fatto (oggettivo) che l’Akragas II funge da bretella veloce “pseudo urbana” tra la zona occidentale di Via Dante e la zona Stadio Esseneto sgravando l’intenso traffico urbano delle Vie Dante e Manzoni (sorte negli anni 70/80 nel massimo disordine urbanistico, per grandi tratti addirittura “prive” di marciapiedi). Non basta!

Per i sostenitori del Sì il preteso”ripristino dei luoghi (Akragas I) al paesaggio ottocentesco”, innesca – alla manutenzione – due soavi e, se volete, ingenue (ma legittime) domande:

1.- perché non riportare il tutto, invece, al paesaggio Settecentesco della Valle e dei Templi, quello dei Grand Tour che è stato immortalato con le pregevoli e ricercate incisioni dei viaggiatori italiani e stranieri in una soave, isolata e splendida sacralità ? (e dunque perché – al contrario del Viadotto – del paesaggio possono far parte i due ponti ferroviari dell’800, che sono postumi e non pertinenti, sicuramente, al sacro paesaggio archeologico intonso che si vorrebbe ripristinare?).

2.- perché (ponti ferroviari ottocenteschi a parte) l’Akagas II.“non offende” e “non deturpa” il paesaggio (è egualmente visibile dalla Valle) se è coevo all’Akragas I (ed analogamente impattante sotto il profilo paesaggistico)?

E’ in queste due profonde e sconcertanti cornici che si inquadrala la situazione stradale del Morandi.

Il motivo è da ricondurre ad una MAI FATTA manutenzione stradale da parte dell’Ente preposto (ANAS): parliamo, in numeri temporali, di 50 (CINQUANTA) anni di non manutenzione. Gli elementi di copertura alle strutture (ricordiamo datate 1970) mostrano degni di degrado. Analisi e verifiche condotte, su committenza Anas, evidenziano che, sotto l’aspetto tecnico-strutturale, la l’infrastruttura è ancora valida, abbisognevole – sostengono gli esperti – solo e soltnato di manutenzione).

Non poco tempo fa giungono dalla Regione Sicilia notizie del reperimento di un finanziamento destinato alla manutenzione, pari a 30 milioni di euro, 12,5 dei quali approntati proprio dalla Regione Sicilia. Anas predispone il Progetto di manutenzione, si celebra la Gara d’appalto, si consegnano all’Impresa aggiudicataria i lavori, ma come comune costume al sud: i lavori non iniziano mai e mai sono iniziati per il viadotto Morandi. Tracce del trasporto delle attrezzature e ponteggi di cantiere lo scorso anno avevano lasciato sperare in un inizio in questo autunno. “Eppure, nulla, ancor si muove”…

I sostenitori del NO alla manutenzione, invece, in questi anni si sono distinti per i loro attacchi mediatici con tanto di perizie, che a detta loro, negherebbero lo stato di evidente degrado. Decine le interviste televisive realizzate sotto i piloni degradati (sfidando “eroicamente e con sprezzo della propria incolumità” – per la giusta causa – il pericolo asseritamente ….. “imminente” . Interviste nelle quali i coraggiosi oltranziasti (con tanto di perizia che negava le loro tesi e avvalorava l’ipotesi della messa in sicurezza) chiedevano di non “sprecare” i soldi del finanziamento per un’opera che va demolita senza se e senza ma” (o, peggio, lasciata marcire al suo deterioramento definitivo). L’idea – per loro – era ed è quella di rilanciare percorsi alternativi, di far sì che il viadotto Morandi diventi un’Araba Fenice capace di risorgere dalle ceneri di una sua nuova ricostruzione. Sorge il dubbio però (ndr) di cosa fare delle tonnellate di detriti dalla demolizione, ammesso che ci siano le condizioni economiche e tecniche per intervenire – con i ciclopici mezzi di Cantiere – in pieno Parco Archeologico che si asserisce di voler proteggere e salvaguardare e proponendo, inopinatamente, di indirizzare lo smaltimento dei detriti nientemeno che a Siculiana marina, realizzando magari lì una scogliera – polveriera (magari di amianto) a cielo aperto”.

Una Circolare del Ministero dell’Ambiente, esplicativa di una Legge dello Stato impone la “selezione e separazione accurata” della tipologia derivante dai detriti da demolizione verso ben distinti siti. Basti vedere le immagini provenienti da Genova, durante lo “smontaggio” del Morandi con macchinari giganteschi che dovrebbero entrare nel Parco, del brillamento controllato delle residue Pile sul Polcevera con tutte le precauzioni (prima, durante e dopo) utili ad evitare la dispersione dell’Amianto contenuto nel calcestruzzo del Ponte.

I sostenitori del no – tra questi figura “gente qualificata” – dovrebbe pertanto considerare che la demolizione comporterebbe una contaminazione d’amianto assai pericolosa per la popolazione. A questo indicibile impatto ambientale va inoltre aggiunta un’affannosa questione, quella relativa ai fondi per la demolizione. Nessuno pensa a come reperire i presunti 6,5 mln di euro preventivati dall’Anas per questo tipo di lavori e/o di interventi.

Nell’ultimo biennio numerose sono state le posizioni ondivaghe, ambigue e affabulanti sostenute dai governatori del territorio, ivi compresi quelle dopo i lavori della VI Commissione Regionale, alla presenza dei tecnici Anas, i quali hanno ribadito la validità tecnica del recupero della infrastruttura in gestione.

Qualcuno avendo – per il ruolo temporaneamente rivestito – il favore di microfoni e telecamere è arrivato da novello economista strutturale a chiedersi:

– “a cosa serve la manutenzione di una infrastruttura (nel caso in specie il Viadotto Morandi) se tanto fra qualche decennio si dovrà nuovamente rimanutendere?”. Aggiungendo inoltre che la S.P. Fondacazzo-Borsellino è già una valida alternativa al Viadotto (anche in termini di tempo di percorrenza e sicurezza stradale). Segue poi da parte del soggetto in questione- la presentazione del futuribile “Progetto Omega” che collegherebbe (quando?) Villaseta a Contrada Consolida (Ospedale S. Giovanni di Dio per intenderci) per poi (finalmente) arrivare in Città.

Ipotesi – che dopo i chiarimenti della VI Commissione di Anas in ordine alla fattibilità tecnica della manutenzione- è finita per essere rimandata a un ulteriore procrastinabile ipotesi, quella di un referendum sulle sorti del Ponte Morandi.

Sorgono altrettanti dubbi e domande:

1.- Il Morandi è un fatto esclusivamente agrigentino?

2.- E’ una strada urbana sulla quale solo la Città può esprimersi?

3.- Si deve restringere la platea del “referendum” ai soli turisti e ai residenti delle vie Dante e Manzoni in relazione alla “offesa” del paesaggio dalla Valle e viceversa?

Questo qualcuno, evidentemente, non ha mai utilizzato una Autostrada (anche siciliana!) e non ha mai visto periodiche deviazioni di cantiere per manutenere periodicamente un determinato tratto autostradale!

Soggiace un silenzio imbarazzante da parte del Consiglio Comunale. Unito a quello di qualche deputato regionale (di altra Provincia) che – forse conoscendo solo per sentito dire luoghi e problematiche …. si è avventurato nella posizione (snob? chic? intellettualoide?) di perplessità e contrarietà alla manutenzione del Viadotto tirando fuori problemi di “paesaggio” e “tutela della valle”. Grave solo se si considera che nello stesso momento – senza titolo – stava smentendo e sconfessando il Governo Regionale di cui fa parte (che, come già descritto, ha creduto nel recupero della insostituibile infrastruttura contribuendo con bel 12.5 milioni di euro ai fondi (non sufficienti) messi a disposizione a Anas. Mistero della ….Politica !!!

Un autentico gioco delle parti in cui i sostenitori del No esprimono le loro convinzioni non preoccupandosi minimamente degli “effetti” a cascata che l’abbandono a se stesso, la sua demolizione, l’invasione fattuale e lo scompaginamento dei luoghi per il “ripristino” ambientale, la mancanza di una valida, efficace ed efficiente alternativa infrastrutturale comporterebbe per l’economia già al lumicino della Città e del comprensorio.

Potremmo finire qui – dopo questa lunga ma doverosa e indispensabile ricostruzione storica – lasciando il lettore alla sua libera scelta e convincimento, ma gli “appunti” e i “compiti per casa” impongono un’ultima riflessione da consegnare:

il non farlo sarebbe una inammissibile omissione!!!!

Sulla questione si è espresso anche il mondo accademico. A Maggio infatti presso l’Aula Luca Crescente del Consorzio Universitario di Agrigento – si è tenuto un seminario dal titolo “Il ruolo del Viadotto Morandi nel paesaggio della valle dei Templi”. Durane l’evento si è discusso del futuro del viadotto Akragas di Agrigento, dal progetto di Morandi ad oggi, fornendo in prospettiva contributi di vario genere.

Alberta Cazzani, Docente al Politecnico di Milano intervenuta durante il seminario ha evidenziato che : “non c’è da decidere se il Ponte piace o non piace, se deve essere mantenuto o abbattuto, ma individuare quale ruolo ha questo Ponte, quale ruolo ha nella Valle dei templi e, in una cornice ancora più vasta quali sono le problematiche viabilistiche, con una attenzione affinchè le problematiche siano condivise, realizzando una autentica progettazione e pianificazione partecipata. E’ l’occasione per avere la collaborazione di tutti quanti”.

Enzo Siviero, Magnifico Rettore dell’Università ECampus, è intervenuto – contrevvenendo al pensiero di quanti si affaccendavano con slide e articolate argomentazioni varie a cercare una eventuale “soluzione alternativa” al Morandi – difendendo il progetto ingegneristico di Morandi: Quell’opera fa parte della storia dell’Ingegneria italiana. Il paesaggio è qualcosa che riguarda le trasformazioni operate dall’uomo. C’è bisogno di sistemarlo, anche da un punto di vista paesaggistico-architettonico. Naturalmente da un punto di vista trasportistico non si discute perché averlo o non averlo non è la stessa cosa. L’infrastruttura va recuperata e, anzi, va valorizzata in quanto quell’opera fa parte della storia dell’ingegneria italiana e, seppur invasiva, è parte integrante del paesaggio……”. E ancora (n.d.r.:dopo averci lavorato per mesi): “proporrò in questo Seminario – l’allargamento del Ponte (lato valle) con una grande passerella ciclo-pedonale affinchè diventi una “balconata sulla Valle dei Templi”, in modo che la gente possa fruire di questo paesaggio meraviglioso, perché la vista a volo d’uccello della Valle dei Templi è qualche cosa di unico”.

Sollecitati, tuttavia, dalla visone di “paesaggio” esposta dal Magnifico Rettore ci si chiede come ancora non sia venuta fuori, da parte di alcuno, anche l’idea di minimizzare l’impatto visivo del grigio cemento del Ponte dalla Valle con una studiata gradazione di colore che ben si armonizzi con la campagna agrigentina e con la quinta impareggiabile della Città (alla stessa stregua di quanto Autostrade e CAS hanno fatto con le pile colorate di verde bosco, sicuramente più gradevoli).

Nel frattempo da maggio ad oggi, le uniche notizie che ci sono pervenute riguardano quelle annunciate, come anticipato a inizio articolo, dal viceministro Cancelleri riguardanti i lavori sull’impalcato e sulle pile dei Viadotti.

Per adesso pertanto di ipotesi fattuali c’è quella del sì alla manutenzione e all’intervento. Del domani “incontingente” non c’è certezza: il tempo scandirà il destino di un’infrastruttura che incornicia la bellissima Valle dei Templi.

Solo per questo – aggiungo – meriterebbe di immaginarselo eterno, come i miti che la hanno eretta.