Coronavirus, sospesi spettacoli al Teatro Pirandello

Fondazione Teatro Pirandello | e restrizioni cautelative emergenza COVID-19, sull’intero territorio nazionale | sospensione rappresentazione spettacoli

A titolo cautelativo, il Dpcm, firmato dal premier Conte, applica forti restrizioni in tutta Italia a cinema, teatri e spettacoli di qualsiasi natura. “… svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro… “. Il provvedimento da seguire implica la chiusura anche del nostro teatro fino al 3 aprile. Misure da applicare allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale.

Comunichiamo pertanto la temporanea cessazione degli spettacoli del Teatro Pirandello.

Seguite le pagine social e il sito della Fondazione per essere informati sull’evoluzione degli eventi.

www.fondazioneteatropirandello.it