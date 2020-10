Coronavirus, registrati 548 nuovi casi di contagio e 3 morti

In Sicilia, nelle ultime 24 ore, registrati 548 nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri erano stati 475), a fronte di 6.390 tamponi analizzati. E ci sono anche altre tre vittime. Lo riporta l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, domenica 18 ottobre.

Gli attuali positivi sono 6.790, di cui 493 ricoverati in ospedale con sintomi, 70 in terapia intensiva, e 6.227 in isolamento domiciliare. I casi totali in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 12.292, i guariti 5.137, i deceduti salgono a 365.