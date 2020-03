Coronavirus, non siamo ancora pronti

Riavvolgiamo il nastro fino a ieri, martedì 17 marzo. Siamo fuori dal coro, ma all’Ospedale di Agrigento si è verificato un caso limite. I medici devono prima di tutto salvare vite e quando si agisce in urgenza, non possono certo aspettare prima i tamponi il cui referto non è mai immediato.

Così se all’ospedale arriva qualcuno in fin di vita, come nel caso di un grave incidente d’auto, succede che i medici devono intervenire tempestivamente. Stesso discorso se si trovano ad affrontare l’emergenza di un paziente in arresto cardiaco. Cosa potevano fare? Dire prima in tenda, poi tampone e poi vediamo? Sono evenienze che forse non erano state tenute nella giusta considerazione e che hanno spiazzato un pò tutti. I medici però sono stati bravi a prendere le giuste precauzioni. Il Covid-19 è subdolo, lo sappiamo.

Stiamo imparando a conoscerlo mentre evitiamo di incontrarlo. Per questo occorre che si continui a rispettare le regole. Per isolare il contagio bisogna rimanere a casa. Intanto il reparto di cardiologia dopo una sanificazione sta riprendendo a lavorare a pieno regime. E’ stato un duro colpo per tutti. Emotivamente chi ne ha risentito di più sono stati i sanitari che operano in prima linea. Il nostro pensiero in queste ore non può che andare a loro. Coraggiosi e professionali, perché sappiamo bene che Cardiologia ed Emodinamica godono di buona fama.

Domenico Vecchio

