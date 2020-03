Aumentano i casi di Coronavirus in provincia di Agrigento. Positivo al tampone un medico dell’Ospedale.

“Abbiamo nella nostra città un secondo caso accertato di positività al Covid 19 – dice il sindaco Lillo Firetto -. Si tratta di un valente e scrupoloso medico in forza al San Giovanni di Dio di Agrigento. Si trova in isolamento . Non ha al momento alcun sintomo”.