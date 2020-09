Coronavirus in Sicilia, registrati altri 98 nuovi casi (4 ad Agrigento)

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, registrati 98 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 4.344 tamponi processati. Il dato (aggiornato alle 15 di oggi, sabato 19 settembre) è diffuso dal Ministero della Sanità.

Dei 98 nuovi casi siciliani di Covid 19, sono così distribuiti in ambito provinciale: 48 a Palermo, 21 a Catania, 9 a Messina, 9 a Trapani, 4 ad Agrigento, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa, 2 a Enna.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 2.232, dei quali, 2028 in isolamento domiciliare; 191 le persone ricoverate in ospedale con sintomi.

Ci sono anche 23 persone guarite. Non ci sono state vittime, dove il numero complessivo resta di 296.