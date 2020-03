Coronavirus, “in giro senza alcuna giustificazione”: denunciato

In giro con l’auto senza un valido motivo. Si tratta di un giovane agrigentino denunciato dopo l’emanazione del decreto da parte del Governo sulla stretta per arginare il contagio da Coronavirus.

Le forze di polizia lo hanno fermato con l’auto senza l’autocertificazione, né un giustificato motivo per stare fuori casa.

È successo sulla strada statale 115. Avrebbe fornito una motivazione giudicata non consona alle priorità concesse per lo spostamento.