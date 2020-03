Coronavirus: denunciati barista e tre clienti

Il titolare di un bar di Canicatti’ in provincia di Agrigento e’ stato multato alla polizia perche’ nonostante i divieti aveva mantenuto aperto il proprio locale servendo tre clienti. Il controllo dei poliziotti, rientra nelle attivita’ decise dal Ministro dell’Interno in materia di prevenzione del Coronavirus. Il titolare del bar oltre ad essere denunciato e sanzionato rischia ulteriori provvedimenti amministrativi con il fermo dell’attivita’ e denunce penali. I clienti, che stavano consumando un aperitivo, sono stati denunciati per essere usciti dal proprio domicilio senza giustificato motivo e quindi inosservanza di un provvedimento dell’Autorita’.