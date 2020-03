Coronavirus, cresce il numero dei positivi in provincia di Agrigento: sono 58. Nuovi casi a Sciacca e Santa Margherita

Sono 58 casi i casi accertati di Coronavirus in provincia di Agrigento (807 tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza). Sciacca da 18 passa a 19. Secondo caso di Covid-19 anche a Santa Margherita Belice, da 1 passa a 2. Questo nel dettaglio la distribuzione comune per comune: Agrigento 7 (compreso il pensionato deceduto in casa a Fontanelle e risultato positivo al tampone post mortem); Aragona 1; Camastra 1; Canicattì 2; Favara 3; Lampedusa 1; Licata 6; Menfi 4; Montallegro 1; Palma di Montechiaro 3; Raffadali 1; Ribera 6; Santa Margherita Belice 2; Sciacca 19; Siculiana 1. In questi dati viene anche conteggiato l’anziano di Mussomeli deceduto nel reparti di Cardiologia dell’ospedale di Agrigento.

Gli agrigentini ricoverato nei vari ospedali siciliani sono : 1 a Sciacca, 2 a Caltagirone, 6 a Caltanissetta (scende a 5 perché la dottoressa è stata dimessa) , 3 a Enna, 1 a Messina, 1 a Partinico, 1 a Marsala, 1 a Trapani.