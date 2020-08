Nelle ultime 24 ore, oggi domenica 9 agosto, altri 29 nuovi casi di Covid19 in Sicilia, a fronte di 1.277 tamponi. Dei 29 nuovi contagiati, 9 nella provincia di Catania, 8 a Enna, 7 a Siracusa, 3 a Palermo, 1 a Ragusa e 1 a Trapani.

Gli attuali positivi a 420, di cui 376 in isolamento domiciliare, 39 ricoverati in reparto ospedaliero con sintomi e 5 ricoverati in terapia intensiva.

I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono invece 3.453, i guariti 2.749 e i deceduti sempre 284.