Coronavirus, arriva una nave per ospitare i migranti per la quarantena

Il capo della protezione civile Borrelli ha firmato un’ordinanza che dispone l’invio di una nave di grossa stazza con personale medico della Croce Rossa a bordo per ospitare i migranti, che dovessero arrivare autonomamente nei prossimi giorni.

Soprattutto è interessato il tratto di mare al largo di Lampedusa, da sempre la meta scelta dai trafficanti per far sbarcare i migranti.

I primi ad essere trasbordati sulla nave quelli soccorsi una settimana fa dalla nave della Ong tedesca “Alan Kurdi” che nei giorni di festa è stata rifornita per la seconda volta di viveri dalle motovedette della Guardia costiera italiana. Terminata la quarantena i 150 dovrebbero essere trasferiti subito in Germania.

Nel frattempo cinque barconi sono arrivati da soli in Sicilia, l’ultimo a Portopalo con 77 persone, ancora prima a Pozzallo era arrivato un gommone con 101 persone, subito poste in quarantena in un centro tra Comiso e Ragusa.