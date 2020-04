Coronavirus, in provincia di Agrigento 130 casi. Guariti 12

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus in tutta la provincia sono complessivamente 111 i contagiati, stando all’ultimo bollettino dell’Asp di Agrigento. Un dato comunque completamente diverso dai numeri della Protezione civile, che danno 130 casi complessivi per la provincia di Agrigento.

Complessivamente sono stati realizzati 2.445 tamponi. Su 111 persone – secondo l’Asp – 13 sono ricoverati in ospedale; 3 soggetti dimessi in strutture “lowcare”; 73 in quarantena; 12 guariti; 10 deceduti.

Questa la distribuzione territoriale: Agrigento 13, Aragona 1, Caltabellotta 1, Camastra 1, Campobello di Licata 6; Canicattì 6, Favara 4, Lampedusa 1, Licata: 8, Menfi 12, Montallegro 1, Naro 1; Palma di Montechiaro 9, Porto Empedocle 6, Raffadali 4, Ravanusa 4; Ribera 8, Santa Margherita Belice 3, Sciacca 23 e Siculiana 1.

I ricoverati in ospedale: 1 Caltagirone; 5 Caltanissetta; 1 Enna; 1 Marsala; 1 Messina; 1 Palermo Arnas Civico; 2 Partinico.