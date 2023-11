Questa mattina, nel vivace contesto del neonato Scaro Café, si è svolta la presentazione del Bando COOPSTARTUP Sicilia, un incontro molto partecipato che ha attirato l’interesse di numerosi imprenditori e giovani innovatori.

L’evento è stato aperto da Domenico Pistone, coordinatore di Legacoop Sicilia Occidentale, il quale ha introdotto il COOPSTARTUP Sicilia come un’opportunità volta a promuovere e finanziare start-up in forma di cooperative. Pistone ha sottolineato l’importanza del sostegno ai giovani aspiranti a costituire nuove cooperative o a quelle già esistenti da non più di 36 mesi, con l’obiettivo di costruire un panorama cooperativo incentrato sulla sostenibilità, l’innovazione e l’economia verde.

Tra gli interventi significativi, si è distinto quello di Mattia Grech di Coop Pratica – Scaro Café, seguito da Florinda Saieva del Farm Cultural Park e Masino Lombardo di Coopstartup Sicilia. Lombardo ha enfatizzato il ruolo del progetto COOPSTARTUP come uno strumento di supporto per i nuovi imprenditori e le cooperative emergenti, offrendo l’opportunità di accelerare progetti promettenti con premi fino a 5000 € per l’impresa.

Il bando COOPSTARTUP Sicilia, promosso da Coopfond, si configura come un’occasione unica per promuovere lo sviluppo imprenditoriale, stimolare l’innovazione e favorire la collaborazione tra le realtà imprenditoriali emergenti nell’isola.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile seguire l’hashtag #coopstartup e il profilo @legacoopsicilia sui social media.

