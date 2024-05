Si svolgersi martedì 7 maggio alle ore 9:30 nell’aula “Calogero Marrone” del Liceo Statale Martin Luther King diretto dal dirigente scolastico prof.ssa Mirella Vella il convegno dal titolo “Il Valore dello sport in ambito educativo e sociale”, a cui seguirà la cerimonia di inaugurazione della palestra dell’istituto. Sono previsti interventi di numerosi rappresentanti delle realtà sportive del territorio. Dopo i saluti del dirigente scolastico prof.ssa Mirella Vella e del sindaco Antonio Palumbo interverranno: la dottoressa Maria Buffa dirigente USR, la Dottoressa Maria Antonietta Testone dirigente URP, Pasquale Mauro presidente Panathlon, Antonella Attanasio delegato provinciale Coni, Alessandro Bazan per Real Basket, Simona Attanasio presidente di asd scuola di danza Imera, Giuseppe Petix Presidente Provinciale AICS, Angelo Caramanno delegato FIGC, Luca Di Caro ex alunno del Liceo Martin Luther King e adesso giocatore del Pro Favara. Attività coordinata dalle prof.sse Giada Attanasio e Marisa Pirrera.