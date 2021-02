Controllo emissioni Piano Gatta, Sodano scrive alle autorità competenti: “tasso di mortalità in costante crescita”

Il deputato nazionale del movimento 5 stelle, Michele Sodano, ha scritto alle autorità competetenti al fine di chiedere controlli e verifiche urgenti sull’ emissioni e il rilevamento della qualità dell’aria a Monserrato e Piano Gatta, ad Agrigento. Gli abitanti di Giardina Gallotti e Monserrato continuano a denunciare l’emissione di fumi maleodoranti e fuori controllo provenienti, pare , dalla “Laterizi Akragas Produzione Srl”, sita in Contrada Piano Gatta. “Da quando la fornace ha ripreso a funzionare- scrive Sodano- i quartieri in prossimità vengono quotidianamente avvolti da una fitta nube di fumo bianco proveniente dall’azienda che produce mattoni. Proprio a ridosso del centro abitato, l’aria risulta “irrespirabile” a causa della presenza di fumi di portata superiore, rispetto a quanto già segnalato in passato, per effetto dell’attivazione di tutti e quattro i comignoli della cementeria. Va verificato immediatamente se queste emissioni superano la soglia di tollerabilità consentita dalla legge e se risultano nocive non solo per l’ambiente circostante ma anche, e soprattutto, per la salute di tutti i residenti della città di Agrigento. Da parte degli abitanti si denuncia un tasso di mortalità in costante crescita, così come l’insorgere di gravi patologie tumorali e respiratorie. Nei mesi scorsi, i cittadini hanno chiesto di effettuare verifiche e controlli continui sulla qualità dell’aria, anche mediante l’utilizzo di termocamere e l’applicazione di sensori. L’ARPA Sicilia, già informata della situazione, ha dichiarato di non avere abbastanza mezzi a disposizione per garantire ripetuti controlli e, di conseguenza, di limitarsi ad effettuare dei monitoraggi random attraverso due sole postazioni per tutta la provincia di Agrigento rispettivamente una a Porto Empedocle, presso la On. Michele Sodano – Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Gruppo Parlamentare MoVimento 5 Stelle Scuola Media Statale Rizzo, e un’altra presso la cittadella Asp, nella parte alta di Agrigento, parecchio distante da traffico veicolare e circondata dal silenzio e dall’aria pulita. Chiediamo di attivare con urgenza tutti gli opportuni controlli per verificare i processi produttivi della fornace e stabilire la qualità delle emissioni nell’aria, in particolare, la presenza di eventuali conseguenze indesiderate e taciute, sia sull’ambiente che sulla salute degli cittadini (sostanze cancerogene e/o tossiche).”