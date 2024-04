L’assessore Aurelio Trupia: “Grazie ai tanti volontari”

Il 6 agosto 2022 è entrata in vigore la legge regionale n.15/2022 intitolata “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”, attraverso la quale la Regione Sicilia affida ai Comuni un ruolo centrale nella gestione dell’emergenza del randagismo: sono responsabili degli animali da affezione sprovvisti di proprietario e corresponsabili, unitamente ai gestori, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al Comune. Ad Agrigento, nella sala della Biblioteca Comunale “Franco La Rocca”, ieri pomeriggio, giovedì 18 aprile, si è tenuto un incontro sul tema “Contrasto al Fenomeno del randagismo e del maltrattamento animale. Focus sulla Legge Regionale 15/2022”. L’incontro, organizzato dall’U.A.S. – Unione Avvocatura Siciliana – sezione di Agrigento, è stata l’occasione per amministratori locali, funzionari, associazioni e volontari di confrontarsi e trovare soluzioni sulle tematiche legate alle politiche regionali per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali di affezione. “Un ringraziamento personale- dice l’assessore comunale di Agrigento alla tutela degli animali, Aurelio Trupia- va ai tanti volontari che ci aiutano perchè il randagismo comporta due problematiche, una di natura economica per il costo che il comune supporta per dare il servizio e l’altra sociale perchè i cani che vengono rimessi nel territorio hanno bisogno di essere seguiti per evitare che costituiscono pericolo. Con l’aiuto dei volontari cercheremo di dare una sistemazione più consono”.

