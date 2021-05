Continua la somministrazione dei vaccini ad Agrigento

Altra giornata di vaccinazioni al Palacongressi di Agrigento. L’accesso è stato organizzato in maniera più ordinata, probabilmente per via del poco flusso di gente rispetto alle scorse volte. I volontari della protezione civile gestiscono l’ordine con la consegna di biglietti numerati. Polizia e carabinieri controllano che tutto proceda per il verso giusto. All’interno dell’atrio, come di consueto, nelle postazioni ci si registra. In base alla condizione clinica di ogni individuo si procede all’assegnazione del siero da somministrare. Pareri contrastanti sull’effetto e sulle conseguenze sono state anche oggi oggetto di discussione.