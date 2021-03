Contagi ufficio postale Raffadali, Uil: “si valuti la chiusura di centri di corrispondenza”

La Uil poste è preoccupata per la gestione del personale che per ragioni di lavoro è venuto a contatto con colleghi dell’ufficio postale di Raffadali risultati positivi al coviod 19. “Come è noto – dicono il Segretario Generale della UIL agrigentina, Gero Acquisto e il Segretario Territoriale della UILPOSTE, Carmelo Bennardo – il portalettere applicato alla corrispondenza di Favara, titolare della Linea Mercato che raggiunge i centri di distribuzione della corrispondenza di Aragona e dello stesso Raffadali, essendo venuto a stretto contatto con i colleghi di quest’ultimo ufficio, oggi tutti obbligati alla quarantena, è stato posto anch’esso in quarantena cautelativa da parte dell’Asp di Agrigento. Così come avvenuto per altro collega che ha prestato servizio sulla stessa Linea Mercato il solo giorno 5 del corrente mese. Lo stesso provvedimento per altri dipendenti distaccati. E questa è la preoccupazione che ci inquieta maggiormente. Con quanti dipendenti sono venuti in contatto questi colleghi durante la loro prestazione? Tenuto conto di quanto segnalato e delle preoccupazioni manifestate nel solo interesse di garantire la salute dei lavoratori e delle lavoratrici , Acquisto e Di Bennardo, chiedono alla direzione regionale delle Poste “di voler adottare, a tal fine, tutte le necessarie misure, valutando anche la possibilità di chiudere temporaneamente i due Centri: quello di Favara e il centro corrispondenze di Aragona. “Troviamo alquanto singolare, però – concludono Acquisto e Di Bennardo – che ad oggi, nonostante la richiesta dei portalettere applicati in quei Centri e di questa stessa Organizzazione Sindacale, non si sia ancora provveduto a sanificare gli uffici interessati. La salute dei lavoratori e delle lavoratrici è un bene primario, che va salvaguardato con ogni mezzo”.