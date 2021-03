Confiscato patrimonio di circa 8milioni di euro a imprenditore

Il Tribunale di Agrigento ha disposto la confisca dei beni, del valore di circa 8 milioni di euro, all’imprenditore empedoclino Giuseppe Burgio, ritenuto il “re” della grande distribuzione alimentare. Accolta la richiesta del pubblico ministero della Dda di Palermo, Gery Ferrara. La confisca riguarda diversi beni immobili, tra cui un centro commerciale, autovetture, conti correnti e gioielli. Restituita all’imprenditore soltanto una società, la “New Project Marbles”. Burgio, quattro anni fa, era stato arrestato dal personale della Guardia di finanza, per una serie di bancarotte fraudolente di circa 50milioni di euro, intestazione fittizia di beni, e riciclaggio.

Secondo gli inquirenti Burgio avrebbe assunto nei suoi supermercati, su indicazione del capomafia di Canicattì Antonino Di Caro, uomini d’onore, tra cui il boss Falzone, poi diventato collaboratore di giustizia e suo accusatore. Dalle indagini sarebbe emerso anche che volendo aprire un negozio a Gela tramite intermediari, Burgio aveva contattato il clan locale concordando il luogo in cui avviare l’attività e la scelta dei fornitori. I giudici descrivono Burgio come “un imprenditore perfettamente calato in una realtà sociale profondamente condizionata dal fenomeno mafioso” e convinto che venire a patti con i clan fosse un costo d’impresa inevitabile.