Francesco Picarella torna a ricoprire un ruolo all’interno della Confcommercio locale.

Oggi, si è svolta l’importante elezione per la carica di Presidente della delegazione Confcommercio Agrigento, che rappresenta le imprese associate commerciali, turistiche e dei servizi oltre della città capoluogo anche dei comuni di Aragona, Cattolica Eraclea, Comitini, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana.

Dopo un’attenta valutazione e un processo democratico partecipato, Francesco Picarella è stato eletto come nuovo Presidente.

Francesco Picarella torna a ricoprire un ruolo all’interno della Confcommercio locale dopo l’esperienza amministrativa al Comune di Agrigento, portando con sé un’ampia esperienza nel settore e una profonda conoscenza delle dinamiche commerciali e dei bisogni delle imprese. Il suo impegno per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la crescita delle imprese sarà di grande valore per l’associazione e per tutti i suoi membri.

” Siamo certi che la rinnovata presenza di Francesco Picarella, – dichiara il Presidente Provinciale di Confcommercio Giuseppe Caruana – darà nuovo impulso affinche’ sotto la sua guida la delegazione Confcommercio di Agrigento possa svolgere un ruolo fondamentale nel supportare e rappresentare le imprese, affrontando le sfide e le opportunità che il contesto economico attuale e futuro ci propone “.

“ Appartenere a Confcommercio e avere la possibilità di sostenerne le istanze è un privilegio e – dichiara, Francesco Picarella – sono convinto che sempre maggiore sarà l’accrescimento del processo di radicamento nel nostro territorio concorrendo al suo sviluppo ”.