I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno disposto la condanna nei confronti dei 9 detenuti protagonisti della rivolta nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” avvenuta lo scorso 2 gennaio. Inflitti 2 anni e 3 mesi di reclusione a Raffaele Ballocco, 37 anni, siracusano; 2 anni e 2 mesi ciascuno a Sebastiano Milano, 29 anni e Ferdinando Faro, 27 anni, entrambi di Catania; 1 anno e 4 mesi di reclusione ciascuno ad Andrea Di Fazio, 37 anni, di Paternò, Calogero Cristian Sparecchia, 27 anni, di Gravina di Catania e Luigi Pino, 29 anni, di Catania; 1 anno, 2 mesi e 18 giorni ciascuno per Samuele Romeo, 25 anni, di Paternò ed Ezio Vinci, 28 anni, di Siracusa.

L’accusa, sostenuta in aula dal pubblico ministero Elettra Consoli, aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati. I detenuti presero possesso di un’ala della struttura penitenziaria di contrada “Petrusa”, protestando contro il freddo nelle celle e le condizioni generali ritenute indecorose e ferendo un agente di polizia penitenziaria per strappargli le chiavi dei cancelli di ingresso. La protesta, quando all’esterno le forze dell’ordine in tenuta antisommossa erano pronte all’intervento, è rientrata pacificamente grazie all’opera di mediazione della polizia Penitenziaria di Agrigento che ha subito provveduto all’arresto dei nove presunti protagonisti della rivolta.