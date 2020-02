Concorso “Fotografa la festa del mandorlo”: si valuteranno anche le fotografie scattate durante la Mandorlara 2020

“Invito tutti coloro i quali si sono iscritti al concorso “Fotografa la festa del mandorlo” – lanciato ogni anno da Agrigento Oggi – a valutare per i loro scatti anche la manifestazione Mandorlara 2020 che da 13 anni ufficialmente si svolge all’interno del Festival del Mandorlo e che ha come protagonista la mandorla, in tutte le sue valenze simboliche”.

Lo fa sapere in una nota stampa il direttore dell’evento, Totò Collura.

“La novità di quest’anno è la location in cui si svolgeranno gli show cooking, che è il bellissimo complesso monumentale di Santo Spirito. In quell’occasione tantissimi saranno i protagonisti, tra cui le suore che per la prima volta si esibiranno in uno showcooking insieme al nostro tesimonial, lo chef Natale Giunta”.