Con le riaperture incremento di prenotazioni per la Sicilia

Anche questa estate dovremo convivere col Virus, ma le regole verranno modulate in funzione dell’andamento dell’epidemia e della nostra abilità di conoscere il Virus certamente meglio dell’anno precedente, infatti, si è capito che il Covid è molto meno pericoloso nei luoghi all’aperto.

Altra propulsione alle vacanze in Estate in Sicilia è data dalla capacità che avremo di mettere in sicurezza quante più persone grazie ai vaccini, quindi, pur mantenendo le regole sulla sicurezza legate al distanziamento, si prospettano vacanze un po’ più serene.

Quest’estate si conferma l’interesse a privilegiare mete più vicine a casa e ciò potrebbe diventare una grande occasione per il rilancio del comparto delle Vacanze al mare, di cui la Sicilia è protagonista.

Tutto ciò viene evidenziato dallo storico portale delle Vacanze in Sicilia che, grazie alle riaperture delle attività e, quindi, degli spostamenti, ha monitorato un aumento delle occorrenze (numero di richieste uniche all’interno del portale) del 38% rispetto alle settimane precedenti.

Così anche nell’anno in corso, si prospetta una vacanza all’italiana, sostanzialmente in famiglia o con pochi amici, con il mare sempre in evidenza e con nessuna voglia di rinunciare al comfort e magari a qualche offerta.

Dall’annuncio delle possibili Riaperture assistiamo ad un aumento delle visite legate alla parola chiave Vacanze in Sicilia, con una crescita rispetto all’anno precedente del 22% di richieste per le case vacanze e ville da affittare in esclusiva.

Crescono anche del 59% le ricerche per le vacanze al mare in Sicilia rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Secondo i dati del portale per le Vacanze in Sicilia, tra le regioni più ricercate l’Isola spicca tra i primi posti e, una delle richieste che si sottolinea da parte delle Famiglie rimane essere l’interesse alla flessibilità nelle cancellazioni, dovuta alla non assoluta certezza di come andranno le cose nei prossimi mesi. Ma, il dato certo è che la voglia di andare in vacanza sia sempre crescente così come l’ottimismo degli italiani.

Altro elemento molto importante richiesto durante le prenotazioni è la possibilità di utilizzare le connessioni wifi all’interno delle strutture, pertanto risulta essere molto indispensabile per tutte le strutture ricettive dell’Isola adeguarsi agli standard di connettività più evoluti, per rendere la vacanza sempre più Social, quindi poter mostrare attraverso i propri profili che stiamo provando a metterci alle spalle questo periodo così difficile.