Con l’auto si schianta contro la rotatoria: ferito giovane

Con l’auto si schianta contro il muretto della rotonda. Un ventiduenne, di Siculiana, è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Non versa in gravi condizioni. L’incidente stradale, che ha fatto anche temere il peggio, si è verificato ieri notte in via Passeggiata Archeologica, precisamente sotto la collina del tempio di Ercole. Il giovane alla guida di una Citroen C2, stava percorrendo il tratto di strada.

Dopo avere perso il controllo alla guida, il mezzo è andato a sbattere contro il muretto della rotatoria di Porta Aurea. I primi ad accorrere sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Il ragazzo che viaggiava da solo ha riportato alcuni traumi sparsi sul corpo ed è stato trasferito al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”.

I poliziotti si sono occupati dei rilievi, per stabilire la dinamica dell’incidente.