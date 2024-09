Comune di Agrigento: Approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 in Commissione

La Commissione Bilancio del Consiglio comunale di Agrigento ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026, conferendo un parere favorevole al documento contabile. Il presidente Davide Cacciatore, insieme al vice presidente Simone Gramaglia e alla consigliera Ilaria Settembrino, ha commentato l’approvazione con soddisfazione.

Presenti alla riunione erano: Giovanni Civiltà, Costantino Scinta, Davide Cacciatore, Marco Vullo, Teresa Nobile, Angelo Vaccarello, Ilaria Settembrino, Nino Amato, Flavia Contino, Alessandro Sollano, Gerlando Piparo, Simone Gramaglia e Sergio Burgio.

“Con gli interventi dell’amministrazione, del dirigente e del presidente del Collegio dei revisori, siamo certi di aver approvato una proposta che rappresenta una direzione positiva per il risanamento finanziario del Comune. Speriamo che questo processo si concluda presto con il definitivo allineamento degli strumenti finanziari e l’ingresso di nuove risorse, fondamentali per l’attività dell’Ente, che attualmente soffre della carenza di personale in tutti i settori,” hanno dichiarato Cacciatore, Gramaglia e Settembrino.

La proposta, arrivata in Commissione in tempo utile rispetto al passato, ha consentito ai consiglieri di esaminare attentamente il documento e di svolgere le loro funzioni di controllo e indirizzo. “Dopo oltre un decennio, è stato possibile confrontarsi attivamente su questo tema. Questo percorso è uno stimolo per l’amministrazione a seguire le linee guida del Collegio dei revisori e a considerare le loro osservazioni,” hanno aggiunto.

Infine, il presidente e i membri della Commissione hanno lanciato un appello alla collaborazione: “La Commissione Bilancio lavora sempre al servizio del Consiglio comunale e della città. In questo momento delicato, ci aspettiamo una collaborazione propositiva anche dalle forze politiche di opposizione.”