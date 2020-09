Comunali, ad Agrigento sei candidati a caccia della gloria

Con la presentazione delle liste e dei candidati sindaci, prende ufficialmente il via la campagna elettorale della città capoluogo. Ora nomi e simboli sono nero su bianco e la competizione può incanalarsi verso strategie e programmi.

Sono sei i candidati sindaci, tre uomini e tre donne. Venti in tutto le liste presentate, quasi cinquecento i candidati al consiglio comunale per 23 posti in Aula Sollano. Si vota il 4 ed il 5 ottobre. Il sindaco uscente Calogero Firetto si fa forte di ben sette liste a sostegno, l’ultima, “Agrigento Ambiente”, chiusa a poche ore dal termine ultimo per la presentazione. Le altre liste sono Andiamo Avanti, Rinasce Agrigento, Buongiorno Agrigento, Agrigento Futura e le due liste di appoggio “Onda” e “Noi”.

Va detto che il centrodestra ha faticato un po’ a serrare le file.

Daniela Catalano è sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e da una sua lista civica denominata “La nuova Agrigento”.

Franco Miccichè conferma 4 liste a sostegno. Si tratta di: Uniti per la città, Cambiamo Rotta, Facciamo Squadra e Vox Italia.

Il candidato sindaco Marco Zambuto è espressione dei partiti. A sostenere la candidatura dell’ex sindaco ci sono Forza Italia, Udc e Diventerà Bellissima. Può contare su due liste civiche Angela Galvano, “C’è l’alternativa democratica e progressista cento passi per la Sicilia” e “Agrigento in movimento”, mentre Marcella Carlisi è il candidato del Movimento 5 Stelle.

Al primo turno si vince superando il 40% di un voto. Questo significa che i candidati vorranno provare a sfruttare l’effetto trascinamento delle liste. A contare molto sul fattore numerico è il sindaco uscente Calogero Firetto, mentre l’obiettivo dei suoi sfidanti sarà quello di provare a portarlo al ballottaggio.

Le previsioni sono dunque tutte per il ballottaggio, considerato che più liste non significa necessariamente più voti. Da un’analisi dei nominativi, vengono date come forti tre liste per ciascuno dei tre candidati uomini, ovvero Firetto, Zambuto e Miccichè, con l’ex sindaco che storicamente è riuscito a prendere sempre più voti delle liste che lo appoggiano. Agguerrite anche le donne. Curiosità poi sul risultato del M5S che oggi è partito di governo ed i cui militanti dovrebbero avere più esperienza rispetto al passato. A sostegno ci sono poi i rappresentanti parlamentari. Da testare l’alleanza tra Fratelli d’Italia e Lega. In città nei prossimi giorni sono attesi i big. La presenza dei leader nazionali potrebbe animane una campagna elettorale fino adesso un pò piatta.

