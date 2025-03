Cambio di casacca nel consiglio comunale di Agrigento: il consigliere comunale Claudia Alongi, aderisce a Forza Italia.

““Aderisco al gruppo politico di Forza Italia condividendone i valori, le idee e il progetto politico per lo sviluppo di Agrigento, della Sicilia e del nostro Paese – leggiamo nel comunicato diffuso da Alongi – Dopo un’attenta riflessione e un confronto costruttivo con esponenti locali e regionali del partito, primo tra tutti il coordinatore provinciale e vice segretario regionale, onorevole Riccardo Gallo, ho deciso di compiere questo passo con l’intenzione di contribuire con maggiore efficacia al lavoro amministrativo in Consiglio comunale. Ritengo che Forza Italia rappresenti oggi il punto di riferimento più concreto per una politica moderata, seria e liberale. Ringrazio il partito per la fiducia accordatami e confermo il mio impegno quotidiano al servizio di Agrigento, con spirito di collaborazione, trasparenza e responsabilità”.

Dietro il passaggio della Alongi c’è pertanto, in controluce, la regia di Riccardo Gallo, attivo orchestratore della riorganizzazione territoriale di Forza Italia in provincia. “Con grande soddisfazione accogliamo in Forza Italia l’amica Claudia Alongi. La sua adesione rappresenta un momento di crescita e rafforzamento per il nostro territorio e il partito, con l’obiettivo di contribuire attivamente al progresso della comunità locale attraverso i valori e le politiche di Forza Italia”, scrive Riccaro Gallo insiema all’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo

L’intenzione dichiarata della Alongi è quella di contribuire “con maggiore efficacia al lavoro amministrativo”, una frase che lascia trasparire una critica implicita all’attuale assetto del governo cittadino.

Agrigento è una città dove le appartenenze politiche spesso si ridefiniscono alla vigilia di tornate elettorali. Il passaggio della Alongi potrebbe allora essere interpretato anche come una mossa in vista delle amministrative del 2026. Riccardo Gallo ha salutato l’ingresso di Claudia Alongi come un “momento di crescita” di Forza Italia ed in effetti con l’ingresso di Claudia Alongi, il gruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento raggiunge quattro membri: oltre alla nuova arrivata, figurano Antonino Costanza Scinta, Giovanni Civiltà (attuale presidente del Consiglio) e Mario Fontana. In giunta c’è Carmelo Cantone, che di mese in mese ha visto crescere il suo peso nella compagine della giunta, come si è visto anche con la recente posizione dominante che ha assunto nell’organizzazione della Sagra del Mandorlo in Fiore, che ha visto invece rimanere nell’ombra l’assessore alla Cultura e Turismo, Grandi Eventi e Spettacoli, Costantino Ciulla (in quota in Fratelli d’Italia) , che sulla base delle deleghe che gli competono avrebbe dovuto invece essere l’anima della manifestazione.

Forza Italia, che non ha mai fatto parte ufficialmente della squadra di governo, ha più volte criticato l’operato dell’amministrazione su temi chiave come la pianificazione urbanistica, la gestione della TARI, e soprattutto la mancata rotazione del personale, interpretata come segnale di opacità decisionale

A sostenere ancora oggi con convinzione la giunta è invece Fratelli d’Italia, che ha scelto una linea di lealtà al sindaco. Questo ha però accentuato le divisioni nella maggioranza, dove le spinte centriste e sovraniste si scontrano sempre più apertamente.

Adesso con l’adesione di Claudia Alongi questi rapporti di forza fanno pendere un pò di più la bilancia a vantaggio del partito di Antonio Tajani nell’area del centro-destra agrigentino.

Per Forza Italia, l’adesione della Alongi è anche una risposta indiretta a questa sfida tutta a destra.

