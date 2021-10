CINEMA. LE USCITE DI QUESTO WEEK END

Grazie alla riapertura post Covid, il cinema decolla e infatti sono numerose le uscite di questo week end, ma ci soffermeremo solo su alcune di queste, dedicate sia a un pubblico adulto che a un pubblico più giovane.

RON. Un amico fuori programma.

In una città del futuro, in cui gli esseri umani sono affiancati da piccoli robot, che si atteggiano come se fossero persone tranne che per il loro essere sempre connessi ad Internet, Barney Pudowski, un ragazzino di undici anni tanto nerd quanto timido, impossibilitato ad integrarsi con i propri coetanei, riceve in dono dal papà un B- bots, un robot parlante. Non passa molto tempo, prima che si scopra che il robottino è difettato. Infatti Ron è programmato per essere il migliore amico di Barney, ma in realtà non parla e cammina come dovrebbe. Insomma, anche Ron come Barney ha qualcosa di diverso rispetto agli altri. Eppure, ciò che all’inizio sembra un difetto imbarazzante che delude l’adolescente, alla fine si trasforma in qualcosa di divertente che farà riscoprire la vera amicizia.

RON. Un amico fuori programma è distribuito dalla Walt Disney Pictures ed è prodotto da 20th Century Fox Film Corporation. Accolto positivamente dalla critica nazionale e internazionale che ne ha apprezzato il valore pedagogico, è un mix molto equilibrato di satira, umorismo e valori morali. L’unico tallone di Achille del film è la scarsa originalità della sceneggiatura che riecheggia quella di altre pellicole di animazione.

RON. Un amico fuori programma è al Cinema Multisala Ciak di Agrigento da oggi, 21 ottobre. Orario degli spettacoli 16,30- 18,30.

Halloween Kills

Tutt’altra atmosfera si incontra nel film horror- thriller Halloween Kills, presentato fuori concorso alla settantottesima mostra del Cinema di Venezia, diretto dal regista John Carpenter.

Tra gli attori del cast troviamo Jamie Lee Curtis e James Jude Courtney, rispettivamente nei ruoli di Laurie Strode e Michael Myers, protagonista e antagonista.

Il personaggio di Michael Myers era ritornato sul grande schermo già nel 2018 con il film intitolato Halloween, a quarant’anni di distanza dalla sua prima apparizione al cinema.

La trama di Halloween Kills è stata strutturata in continuità con la precedente, pertanto prende avvio da una casa in fiamme, dove Michael Myers è rimasto intrappolato e dalla quale riesce a fuggire nuovamente, facendo una carneficina di vigili del fuoco e altri agenti.

Nel frattempo la storica rivale di Michael, Laurie Strode, fugge gravemente ferita a bordo di un’auto con la figlia Karol e la nipote Allyson e viene ricoverata in un ospedale. Purtroppo Laurie e la comunità di Haddonfield scopriranno a proprie spese che Michael è vivo e sparge ancora terrore e sangue. A Laurie spetta l‘arduo compito di eliminare il sanguinario killer, ma nel compiere l’impresa potrà contare su un valido quanto ben folto e inaspettato sostegno.

Halloween Kills è proiettato al Cinema Multisala Ciak di Agrigento da oggi. Orario degli spettacoli 18.30-20.30-22.30.