La Giunta comunale di Agrigento su proposta dell’Assessore Costantino Ciulla ha aderito alla richiesta della Consulta giovanile di Agrigento per la realizzazione del “Cineforum sotto le stelle”. Si tratta di un progetto che grazie al contributo del Dipartimento Regionale delle famiglie e delle politiche sociali consentirà l’acquisto delle attrezzature e la proiezione di due film al mese a partire da giugno e fine settembre 2024. Il progetto dal costo di tremila euro, è stato accolto favorevolmente da tutti i componenti del Gruppo consiliare di “Fratelli d’Italia Gerlando Piparo e Simone Gramaglia, che lo hanno valutato meritevolmente per la valenza delle finalità e verrà finanziato grazie al contributo della Regione che ha approvato il finanziamento per programmi con finalità sociali e non verserà sulle casse comunali. “Il Comune di Agrigento, – spiegano – ha l’obiettivo di promuovere e favorire l’aggregazione sociale, in particolare quello giovanile affrontando tramite questi film, anche temi importanti nell’ottica delle future iniziative di Capitale della Cultura”.