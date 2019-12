Chiuse indagini su padre e figlio accusati di usura, estorsione e rapina

Avrebbero applicato tassi minimi del 50 per cento mensile, che in un caso sarebbe “lievitato” fino al 300 per cento annuo. Il pubblico ministero della Dda di Palermo, Claudio Camilleri ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Antonino e Paolo Greco, rispettivamente padre e figlio, di 49 e 22 anni, di Licata (attualmente detenuti nelle case circondariali di “Secondigliano” a Napoli, e al “Pagliarelli” di Palermo).



I due Greco sono accusati di usura ed estorsione, e il solo Antonino anche di rapina. Reati con l’aggravante dell’utilizzo dei metodi mafiosi (416 bis). Paolo e Antonino Greco sono difesi dagli avvocati Angela Porcello e Francesco Lumia.



Dopo la denuncia di quattro vittime, e le successive indagini dei poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, e dei loro colleghi del Commissariato di Licata, con il coordinamento della Dda di Palermo, nel maggio scorso, i due Greco finirono in manette.

A rivolgersi ai Greco, per avere soldi in prestito, sono stati due commercianti, un libero professionista, e un imprenditore.